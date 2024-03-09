Панцуркина Матрена Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.06.1907 ст.
Дочь: Панцуркина Марфа Семенова
Отец ребёнка: Панцуркин Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Панцуркин Кондратий Семенов
Отец ребёнка: Панцуркин Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Панцуркин Василий Семенов
Отец ребёнка: Панцуркин Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Панцуркина Аганья Семенова
Отец ребёнка: Панцуркин Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Панцуркина Вера Семенова
Отец ребёнка: Панцуркин Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1914
Отец ребёнка: Панцуркин Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Панцуркин Александр Семенов
Отец ребёнка: Панцуркин Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Панцуркина Мария Семенова
Отец ребёнка: Панцуркин Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Молодых Матрена Семенова
Отец ребёнка: Панцуркин Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Селищи, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно