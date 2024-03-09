Панцуркина Матрена Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панцуркина Матрена Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1885 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1907 ст.

Дочь: Панцуркина Марфа Семенова

Отец ребёнка: Панцуркин Семен Иванович

Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Панцуркин Кондратий Семенов

Отец ребёнка: Панцуркин Семен Иванович

Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Панцуркин Василий Семенов

Отец ребёнка: Панцуркин Семен Иванович

Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Панцуркина Аганья Семенова

Отец ребёнка: Панцуркин Семен Иванович

Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Панцуркина Вера Семенова

Отец ребёнка: Панцуркин Семен Иванович

Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Панцуркин Илья Семенов

Отец ребёнка: Панцуркин Семен Иванович

Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Панцуркин Александр Семенов

Отец ребёнка: Панцуркин Семен Иванович

Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Панцуркина Мария Семенова

Отец ребёнка: Панцуркин Семен Иванович

Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Молодых Матрена Семенова

Отец ребёнка: Панцуркин Семен Иванович

Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панцуркин Семен Иванович

Селищи, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
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