Виноградов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1867 г.р.

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1884

Жена: не указана

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.03.1902

Дочь: Лилия Иванова

Мать ребёнка: Виноградова Агафья Федоровна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.05.1911

Сын: Виноградов Николай Иванович

Мать ребёнка: Виноградова Агафья Федоровна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Агафья Федоровна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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