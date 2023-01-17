Виноградов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1884
Жена: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1902
Дочь: Лилия Иванова
Мать ребёнка: Виноградова Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
06.05.1911
Сын: Виноградов Николай Иванович
Мать ребёнка: Виноградова Агафья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно