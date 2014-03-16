Миненко Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1949
Дата смерти16.03.2014
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1949
Отец: Миненко Петр Иосифович
Рождение ребёнка
02.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миненко (Кулинец) Галина Вячеславовна
Рождение ребёнка
12.07.1975
Мать ребёнка: Миненко (Кулинец) Галина Вячеславовна
Смерть
16.03.2014