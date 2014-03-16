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Миненко Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1949

Дата смерти

16.03.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1949

Отец: Миненко Петр Иосифович

Мать: Миненко (Архипова) Татьяна

Рождение ребёнка
02.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миненко (Кулинец) Галина Вячеславовна

Рождение ребёнка
12.07.1975

Сын: Миненко Андрей Петрович

Мать ребёнка: Миненко (Кулинец) Галина Вячеславовна

Смерть
16.03.2014

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