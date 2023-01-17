Маюрова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Маюров Елизар Петрович
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.
Дочь: Маюрова Ольга Елизаровна
Отец ребёнка: Маюров Елизар Петрович
Рождение ребёнка
Около 1901 ст.
Отец ребёнка: Маюров Елизар Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно