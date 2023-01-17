Маюрова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маюрова Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1873 г.р.

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Маюров Петр Елизарович

Отец ребёнка: Маюров Елизар Петрович

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.

Дочь: Маюрова Ольга Елизаровна

Отец ребёнка: Маюров Елизар Петрович

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1901 ст.

Сын: Маюров Иван Елизарович

Отец ребёнка: Маюров Елизар Петрович

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маюров Елизар Петрович

Смерть
Неизвестно
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