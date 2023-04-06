(Филиппова) Прасковья Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Филиппова) Прасковья Епифановна

(Филиппова) Прасковья Епифановна

avatar

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Филиппов Епифан Никитич

Мать: Филиппова ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Степанида Григорьевна

Отец ребёнка: Федоров Григорий Захарович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Федоров Григорий Захарович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Федоров Григорий Захарович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Федоров Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Федоров Григорий Захарович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Григорий Захарович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close