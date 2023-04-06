(Филиппова) Прасковья Епифановна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Филиппов Епифан Никитич
Мать: Филиппова ?
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Степанида Григорьевна
Отец ребёнка: Федоров Григорий Захарович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Федоров Григорий Захарович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Федоров Григорий Захарович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Федоров Григорий Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно