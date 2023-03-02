Мурзин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзин Степан

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
29.10.1892

Сын: Мурзин Кузьма

Мать ребёнка: Мурзина Варвара

Россия
Рождение ребёнка
1894

Сын: Мурзин Павел

Мать ребёнка: Мурзина Варвара

пос. Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии, Россия
1894 г. р., место рождения - РСФСР, Челябинская обл., Полтавский р-н, п. Неплюевский, русский, проживал - Свердловская обл., Надеждинский р-н, п. Бокситы, работал - Бокситовые рудники, забойщик. Арест... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1895

Дочь: Мурзина Анна

Мать ребёнка: Мурзина Варвара

Рождение ребёнка
23.11.1899

Сын: Мурзин Яков

Мать ребёнка: Мурзина Варвара

пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
21.10.1901

Дочь: Мурзина Прасковья

Мать ребёнка: Мурзина Варвара

пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
04.08.1907

Дочь: Шеметова Евдокия

Мать ребёнка: Мурзина Варвара

пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Мурзин Георгий

Мать ребёнка: Мурзина Варвара

Пос. Неплюевский Варшавской станицы Верхнеуральского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурзина? Ориша

Мать ребёнка: Мурзина Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерышева Полина

Мать ребёнка: Мурзина Варвара

Смерть
Неизвестно
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