Мурзин Степан
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
29.10.1892
Сын: Мурзин Кузьма
Мать ребёнка: Мурзина Варвара
Россия
Рождение ребёнка
1894
Сын: Мурзин Павел
Мать ребёнка: Мурзина Варвара
пос. Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии, Россия
1894 г. р., место рождения - РСФСР, Челябинская обл., Полтавский р-н, п. Неплюевский, русский, проживал - Свердловская обл., Надеждинский р-н, п. Бокситы, работал - Бокситовые рудники, забойщик. Арест... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1895
Дочь: Мурзина Анна
Мать ребёнка: Мурзина Варвара
Рождение ребёнка
23.11.1899
Сын: Мурзин Яков
Мать ребёнка: Мурзина Варвара
пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
21.10.1901
Дочь: Мурзина Прасковья
Мать ребёнка: Мурзина Варвара
пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
04.08.1907
Дочь: Шеметова Евдокия
Мать ребёнка: Мурзина Варвара
пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Мурзин Георгий
Мать ребёнка: Мурзина Варвара
Пос. Неплюевский Варшавской станицы Верхнеуральского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурзина? Ориша
Мать ребёнка: Мурзина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дерышева Полина
Мать ребёнка: Мурзина Варвара
Смерть
Неизвестно