Сидоренко Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1926

Сын: Сидоренко Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Сидоренко (Кулакова) Ольга

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Сидоренко) Антонина

Мать ребёнка: Сидоренко (Кулакова) Ольга

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Сидоренко) Мария

Мать ребёнка: Сидоренко (Кулакова) Ольга

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1943

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