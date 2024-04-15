Сидоренко Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1926
Сын: Сидоренко Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Сидоренко (Кулакова) Ольга
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Сидоренко) Антонина
Мать ребёнка: Сидоренко (Кулакова) Ольга
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Сидоренко) Мария
Мать ребёнка: Сидоренко (Кулакова) Ольга
Смерть
1943