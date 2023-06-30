Максимович Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.05.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности