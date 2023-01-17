Богатырёв Василий Михайлович
Место рожденияРоссия, Орловская область, Корсаковский район, хутор Гагаринский
Дата рождения10.04.1902
Дата смерти26.02.1984
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1902
Отец: Богатырёв Михаил Федорович
Мать: Анна Кузьминична
Россия, Орловская область, Корсаковский район, хутор Гагаринский
Рождение ребёнка
22.06.1946
Сын: Богатырёв Александр Васильевич
Мать ребёнка: Меженко Ирина Владимировна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
26.02.1984