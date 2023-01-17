Богатырёв Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогатырёв Василий Михайлович

Богатырёв Василий Михайлович

avatar

Место рождения

Россия, Орловская область, Корсаковский район, хутор Гагаринский

Дата рождения

10.04.1902

Дата смерти

26.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ND
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1902

Отец: Богатырёв Михаил Федорович

Мать: Анна Кузьминична

Россия, Орловская область, Корсаковский район, хутор Гагаринский
Рождение ребёнка
22.06.1946

Сын: Богатырёв Александр Васильевич

Мать ребёнка: Меженко Ирина Владимировна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
26.02.1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close