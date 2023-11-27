Михалева (Хрущёва) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалева (Хрущёва) Елена

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Место рождения

Чаплыгино

Дата рождения

22.06.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1988

Отец: Хрущёв Алексей (Олег)

Мать: ?

Чаплыгино
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