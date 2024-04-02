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Бояров Иоанн Ксенофонтович
Бояров Иоанн Ксенофонтович
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Древо
Место рождения
Мордовский Белый Ключ
, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения
25.01.1895
Пол
Мужской
Отец
Бояров Ксенофонт Карпович
1873 г.р.
Мать
Боярова (???) Наталья Павловна
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1895
Отец:
Бояров Ксенофонт Карпович
Мать:
Боярова Наталья Павловна
Мордовский Белый Ключ
, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
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