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Бояров Иоанн Ксенофонтович

Место рождения

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.01.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1895

Отец: Бояров Ксенофонт Карпович

Мать: Боярова Наталья Павловна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
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