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Тронин Василий (Васка) Иванов

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Место рождения

дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1639

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1639

Отец: Тронин Иван (Ивашко) Кузьмин

Мать: не указана

дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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