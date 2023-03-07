Тронин Василий (Васка) Иванов
Место рождениядер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1639
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1639
Отец: Тронин Иван (Ивашко) Кузьмин
Мать: не указана
дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646