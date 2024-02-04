Нефёдов Евгений Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1948
Сын: Нефёдов Валерий Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1951
Дочь: (Нефёдова) Нина Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1956
Сын: Нефёдов Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности