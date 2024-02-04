Нефёдов Евгений Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёдов Евгений Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1948

Сын: Нефёдов Валерий Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1951

Дочь: (Нефёдова) Нина Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1956

Сын: Нефёдов Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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