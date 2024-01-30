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Куваев Григорий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Куваев Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Куваев Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Куваева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
29.03.1903

Сын: Куваев Виталий Григорьвеич

Мать ребёнка: Куваева Анна Михайловна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куваева Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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