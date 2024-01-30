Куваев Григорий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Куваев Игнатий
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Куваева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
29.03.1903
Сын: Куваев Виталий Григорьвеич
Мать ребёнка: Куваева Анна Михайловна
Путилово, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куваева Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно