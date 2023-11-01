Романчук Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1966
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романчук Валентина Александровна
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романчук Валентина Александровна