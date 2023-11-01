Романчук Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романчук Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1966

Жена: Романчук Валентина Александровна

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романчук Валентина Александровна

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романчук Валентина Александровна

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