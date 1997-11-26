Чиглина (Бабанская) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧиглина (Бабанская) Пелагея Яковлевна

Чиглина (Бабанская) Пелагея Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.11.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков Бабанский

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чиглин Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиглин Василий Алексеевич

Смерть
26.11.1997
Кормиловка, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close