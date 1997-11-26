Чиглина (Бабанская) Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков Бабанский
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чиглин Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.1997
Кормиловка, Кормиловский муниципальный район, Омская область