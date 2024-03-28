Мастакова (Александрова) Матрена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мастакова (Александрова) Матрена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александров Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мастаков Николай Иванович

Отец ребёнка: Мастаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мастаков(Алексеев) Иван Иванович

Отец ребёнка: Мастаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мастаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Мастаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мастакова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Мастаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мастакова) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Мастаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мастакова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Мастаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мастакова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Мастаков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мастаков Иван

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мастаков Семен Иванович

Отец ребёнка: Мастаков Иван

Рождение ребёнка
26.11.1926

Сын: Мастаков Николай Иванович

Отец ребёнка: Мастаков Иван

Красное, Гривская волость, Сычевский уезд
Смерть
1960

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