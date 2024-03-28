Мастакова (Александрова) Матрена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1960
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александров Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мастаков Николай Иванович
Отец ребёнка: Мастаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мастаков(Алексеев) Иван Иванович
Отец ребёнка: Мастаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мастаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мастакова) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Мастаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мастакова) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Мастаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мастакова) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Мастаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мастакова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Мастаков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мастаков Иван
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Мастаков Иван
Рождение ребёнка
26.11.1926
Сын: Мастаков Николай Иванович
Отец ребёнка: Мастаков Иван
Красное, Гривская волость, Сычевский уезд
Смерть
1960