Мухин Кондратий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Кондратий Васильевич

Место рождения

Смолинское, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

С 1788 по 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1795 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1788 по 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Смолинское, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №388, опись №1, дело №8566 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#303, https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#306 ИВ Орловской Всесвятской церкв... Показать все
Рождение ребёнка
1806

Сын: Мухин Лев

Мать ребёнка: Мухина Агрипена

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1811
Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Переведены по указу казенной палаты в экономическую деревню Рожково сего года https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#303
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Мухина Марфа

Мать ребёнка: Мухина Агрипена

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1821 по 1825

Дочь: Мухина Фекла

Мать ребёнка: Мухина Агрипена

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Мухин Иван

Мать ребёнка: Мухина Агрипена

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: не указана

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Выдана в замужество в 1860 г., возраст 32 года (32 года на момент переписи 1874 года, тогда она 1842 г.р. или 32 года на 1860 г., тогда она 1828 г.р.)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Агрипена

Смерть
Неизвестно
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