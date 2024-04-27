Мухин Кондратий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияС 1788 по 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1788 по 1789
ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №388, опись №1, дело №8566 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#303, https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#306 ИВ Орловской Всесвятской церкв... Показать все
Рождение ребёнка
1806
Сын: Мухин Лев
Мать ребёнка: Мухина Агрипена
Место жительства
1811
Переведены по указу казенной палаты в экономическую деревню Рожково сего года https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#303
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Мухина Марфа
Мать ребёнка: Мухина Агрипена
Рождение ребёнка
С 1821 по 1825
Дочь: Мухина Фекла
Мать ребёнка: Мухина Агрипена
Рождение ребёнка
1824
Сын: Мухин Иван
Мать ребёнка: Мухина Агрипена
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евгения
Выдана в замужество в 1860 г., возраст 32 года (32 года на момент переписи 1874 года, тогда она 1842 г.р. или 32 года на 1860 г., тогда она 1828 г.р.)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина Агрипена
Смерть
Неизвестно