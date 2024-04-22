Козлов Кирил Иванов
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Козлов Иван Федоров
Мать: Козлова Пелагия Еремеева
6 лет в 1795, 22 года в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195
Рождение ребёнка
10.02.1809
10 февраля 1809 у крестьянина Кирила Козлова сын Тимофей Восприемники: крестьянин Фома Козлов, крестьянская дочь Ефимия Зырянова Тобольск 156 15 1153 1809 МК Камышевское 24 года в 1834, 40 лет в 18... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1810
1 ноября 1810 деревни Камышевского крестьянина Кирила Козлова сын Косма Тобольск 156 15 1154 1810 МК Камышевское 23 года в 1834 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Смерть
Неизвестно