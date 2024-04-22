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Козлов Кирил Иванов

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Козлов Иван Федоров

Мать: Козлова Пелагия Еремеева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
6 лет в 1795, 22 года в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195
Рождение ребёнка
10.02.1809

Сын: Козлов Тимофей Кирилов

Мать ребёнка: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
10 февраля 1809 у крестьянина Кирила Козлова сын Тимофей Восприемники: крестьянин Фома Козлов, крестьянская дочь Ефимия Зырянова Тобольск 156 15 1153 1809 МК Камышевское 24 года в 1834, 40 лет в 18... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1810

Сын: Козлов Косьма Кирилов

Мать ребёнка: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 ноября 1810 деревни Камышевского крестьянина Кирила Козлова сын Косма Тобольск 156 15 1154 1810 МК Камышевское 23 года в 1834 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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