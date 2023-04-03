Клепикова Ирина Георгеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1909
Сын: Клепиков Алексей Николаев
Отец ребёнка: Клепиков Николай Васильев
Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно