Клепикова Ирина Георгеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепикова Ирина Георгеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1909

Сын: Клепиков Алексей Николаев

Отец ребёнка: Клепиков Николай Васильев

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепиков Николай Васильев

Смерть
Неизвестно
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