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Абдулгафуров Абдулфаиз

Место рождения

д.Антяровка Нижегородской губ.

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Буркаев Абдулгафур

Мать: Минихан 2 Жена

д.Антяровка Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Гайша

Мать ребёнка: Катия

д.Антяровка Уразовской волости Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Айша

Мать ребёнка: Катия

д.Антяровка
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Алимя

Мать ребёнка: Катия

Антяровка Уразовской волости Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1843

Сын: Абдулфаизов Минажетдин

Мать ребёнка: Катия

д. Антяровка, Сергачский уезд
Смерть
Неизвестно
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