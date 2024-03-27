Абдулгафуров Абдулфаиз
Место рожденияд.Антяровка Нижегородской губ.
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Буркаев Абдулгафур
Мать: Минихан 2 Жена
д.Антяровка Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1834
д.Антяровка Уразовской волости Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1840
Антяровка Уразовской волости Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Катия
д. Антяровка, Сергачский уезд
Смерть
Неизвестно