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Лотов Иван Николаевич

Место рождения

Тобольская губ., Тарский уезд, Каргалинская вол., д. Ика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.12.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лотов Николай Петрович

Мать: Лотов Агрофена

Тобольская губ., Тарский уезд, Каргалинская вол., д. Ика
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лотов(артов) Иван Иванович

Мать ребёнка: Лотова Анна

Смоленская обл., г. Сычевка
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лотовартов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Лотова Анна

Тверская, Российская империя, с. Хлепень
Рождение ребёнка
1910

Сын: Лотов Борис Иванович

Мать ребёнка: Лотова Анна

Смоленская обл., Сычевский р-н, с. Хлепень
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Самойлова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Лотова Анна

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Филимонова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Лотова Анна

Военная служба
Неизвестно
Лотов Иван Николаевич Убит. Должность/Звание рядовой Воинская часть 308-й пехотный Чебоксарский полк Место рождения Тобольская губ., Тарский уезд, Каргалинская вол., д. Ика Причина выбытия убит Дата выбытия 26.12.1916 Место события под м. Гулевичи Тип документа Именные списки потерь Архив Российский Государственный Военно-исторический архив
Смерть
26.12.1916
под м. Гулевичи
Причина смерти: убит
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