Карелин Яков
Место рождениядеревня Кокшарово
Дата рождения12.10.1896
Дата смерти11.01.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1896
Отец: Карелин Апполон
Мать: Карелина Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карелина) Галина
Мать ребёнка: Карелина (Кокшарова) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карелина) Ольга
Мать ребёнка: Карелина (Кокшарова) Евдокия
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Карелина) Анисья
Мать ребёнка: Карелина (Кокшарова) Евдокия
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
27.02.1927
Рождение ребёнка
23.04.1932
Смерть
11.01.1966
Похороны
Неизвестно