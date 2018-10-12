Карелин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелин Яков

Место рождения

деревня Кокшарово

Дата рождения

12.10.1896

Дата смерти

11.01.1966

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1896

Отец: Карелин Апполон

Мать: Карелина Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карелина) Галина

Мать ребёнка: Карелина (Кокшарова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карелина) Ольга

Мать ребёнка: Карелина (Кокшарова) Евдокия

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Карелина) Анисья

Мать ребёнка: Карелина (Кокшарова) Евдокия

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карелина (Кокшарова) Евдокия

Рождение ребёнка
27.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карелина (Кокшарова) Евдокия

Рождение ребёнка
23.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карелина (Кокшарова) Евдокия

Смерть
11.01.1966
Похороны
Неизвестно

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