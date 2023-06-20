Коврижных Ксения Коврижных
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Сын: Коврижных Василий Филиппович
Отец ребёнка: Коврижных Филипп Емельянович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Акилина Филипповна
Отец ребёнка: Коврижных Филипп Емельянович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Неонила Филипповна
Отец ребёнка: Коврижных Филипп Емельянович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно