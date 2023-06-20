Коврижных Ксения Коврижных — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоврижных Ксения Коврижных

Коврижных Ксения Коврижных

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Коврижных Василий Филиппович

Отец ребёнка: Коврижных Филипп Емельянович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Акилина Филипповна

Отец ребёнка: Коврижных Филипп Емельянович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Неонила Филипповна

Отец ребёнка: Коврижных Филипп Емельянович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close