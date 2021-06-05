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Добровольский Павел Владимирович
Добровольский Павел Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.03.1968
Пол
Мужской
Отец
Галанкин Владимир Иванович
1937 г.р.
Мать
Кристофферсон (Добровольская) Татьяна Сергеевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1968
Отец:
Галанкин Владимир Иванович
Мать:
Кристофферсон Татьяна Сергеевна
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