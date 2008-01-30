Кежин Алесандр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1986
Рождение ребёнка
30.01.2008
Дочь: Кежина Виолетта Александровна
Мать ребёнка: Жекю Людмила
Рождение ребёнка
08.06.2009
Сын: Кежин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Жекю Людмила
Рождение ребёнка
27.04.2018
Дочь: Кежина Есения Александровна
Мать ребёнка: Жекю Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жекю Людмила