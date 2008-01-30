Кежин Алесандр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кежин Алесандр Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1986

Отец: Кежин Евгений Вадимович

Мать: Кежина Елена Александровна

Рождение ребёнка
30.01.2008

Дочь: Кежина Виолетта Александровна

Мать ребёнка: Жекю Людмила

Рождение ребёнка
08.06.2009

Сын: Кежин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Жекю Людмила

Рождение ребёнка
27.04.2018

Дочь: Кежина Есения Александровна

Мать ребёнка: Жекю Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жекю Людмила

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