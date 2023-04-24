Серебрякова (-) Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова (-) Гликерия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1880

Муж: Серебряков Семён Петрович

Рождение ребёнка
12.01.1881 ст.

Дочь: (Серебрякова) Ксения Семёновна

Отец ребёнка: Серебряков Семён Петрович

Малая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.01.1881 ст.

Сын: Серебряков Евфимий Семёнович

Отец ребёнка: Серебряков Семён Петрович

Малая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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