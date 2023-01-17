Литвинов Илларион Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1883
Сын: Литвинов Николай Иларионович
Мать ребёнка: Литвинова Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Василий Илларионович
Мать ребёнка: Литвинова Наталия Васильевна
Смерть
Неизвестно