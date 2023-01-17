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Литвинов Илларион Иванович

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Место рождения

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.05.1883

Сын: Литвинов Николай Иларионович

Мать ребёнка: Литвинова Наталия Васильевна

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Василий Илларионович

Мать ребёнка: Литвинова Наталия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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