Иванова Меланья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Сын: Иванов Алексанлр Михайлович
Отец ребёнка: Иванов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Иванов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Иванов Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Иванов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Иванова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Иванов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Иванова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Иванов Михаил Тимофеевич
Смерть
Неизвестно