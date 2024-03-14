Иванова Меланья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Меланья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Иванов Алексанлр Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Тимофеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1882

Сын: Иванов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Тимофеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1886

Сын: Иванов Леонтий Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Тимофеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Иванова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Иванов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Иванова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Иванов Михаил Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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