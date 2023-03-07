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Шавкунов Петр (Иевлев)

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Место рождения

дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1633

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1633

Отец: Шавкунов Иев Михайлов

Мать: не указана

дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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