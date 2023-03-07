Шавкунов Петр (Иевлев)
Место рождениядер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1633
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1633
Отец: Шавкунов Иев Михайлов
Мать: не указана
дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646