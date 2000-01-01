Зиновьев (Зиновьева) Александра Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1875
Сын: Зиновьев Митрофан Федоров
Отец ребёнка: Зиновьева Прохорович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Зиновьева Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1888
Отец ребёнка: Зиновьева Прохорович
Рождение ребёнка
20.04.1896
Сын: Зиновьев Григорий Федорович
Отец ребёнка: Зиновьева Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зиновьева Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зиновьева Прохорович
Смерть
Неизвестно