Зиновьев (Зиновьева) Александра Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиновьев (Зиновьева) Александра Сергеева

Зиновьев (Зиновьева) Александра Сергеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1875

Сын: Зиновьев Митрофан Федоров

Отец ребёнка: Зиновьева Прохорович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Зиновьев Дмитрий Федоров

Отец ребёнка: Зиновьева Прохорович

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Зиновьев Петр Федорович

Отец ребёнка: Зиновьева Прохорович

Рождение ребёнка
20.04.1896

Сын: Зиновьев Григорий Федорович

Отец ребёнка: Зиновьева Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиновьев Иван Федоров

Отец ребёнка: Зиновьева Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновьева Прохорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close