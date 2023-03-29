Трандин Владимир Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трандин Владимир Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трандин Константин Антонович

Мать: Трандина Екатерина Филлиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трандин Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Трандина Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трандина Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трандина Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трандина Раиса

Смерть
Неизвестно
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