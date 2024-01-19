Берёзова (Бухлова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берёзова (Бухлова) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1924

Дата смерти

05.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1924

Отец: Бухлов Николай

Мать: Бухлова Нианила

Рождение ребёнка
07.06.1949

Сын: Берёзов Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Берёзов Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
17.08.1951

Дочь: Баронова (Берёзова) Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Берёзов Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
19.04.1954

Сын: Берёзов Геннадий Сергеевич

Отец ребёнка: Берёзов Сергей Фёдорович

Смерть
05.11.1982

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