Берёзова (Бухлова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1924
Дата смерти05.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1924
Отец: Бухлов Николай
Мать: Бухлова Нианила
Рождение ребёнка
07.06.1949
Отец ребёнка: Берёзов Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
17.08.1951
Дочь: Баронова (Берёзова) Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Берёзов Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
19.04.1954
Сын: Берёзов Геннадий Сергеевич
Отец ребёнка: Берёзов Сергей Фёдорович
Смерть
05.11.1982