Павлов Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.?
Отец: Павлов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
10.06.?
Дочь: Павлова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Орлянская Алла Давыдовна
Рождение ребёнка
20.11.?
Сын: Павлов Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Орлянская Алла Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлянская Алла Давыдовна
Смерть
Неизвестно