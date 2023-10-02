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Павлов Анатолий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.?

Отец: Павлов Алексей Павлович

Мать: Затравкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
10.06.?

Дочь: Павлова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Орлянская Алла Давыдовна

Рождение ребёнка
20.11.?

Сын: Павлов Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Орлянская Алла Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлянская Алла Давыдовна

Смерть
Неизвестно
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