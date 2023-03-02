Клосовский ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1908
Сын: Клосовский Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: не указана
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
15.02.1913
Сын: Клосовский Всеволод Александрович
Мать ребёнка: не указана
Тебриз Азербайджан,Иран
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клосовский Виктор
Мать ребёнка: не указана