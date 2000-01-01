Литвиненко Татьяна Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиненко Татьяна Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1993

Отец: Литвиненко Игорь Витальевич

Мать: Литвиненко Елена Александровна

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