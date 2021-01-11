Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1965
Дата смерти11.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1965
Отец: Филин Михаил
Мать: Зинаида
Рождение ребёнка
18.01.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баранов Андрей
Рождение ребёнка
31.12.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баранов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баранов Андрей
Смерть
11.01.2021