Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1965

Дата смерти

11.01.2021

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1936 г.р.

Муж

1959 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1965

Отец: Филин Михаил

Мать: Зинаида

Рождение ребёнка
18.01.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Андрей

Рождение ребёнка
31.12.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Андрей

Смерть
11.01.2021
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