Петров Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Петров Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Марина
Рождение ребёнка
Около 1703
Дочь: (Петрова) Федосья Григорьевна
Мать ребёнка: Петрова Марина
Рождение ребёнка
1704
Дочь: (Петрова) Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Петрова Марина
Кирово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно