Петров Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1650 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Петров Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Марина

Рождение ребёнка
Около 1703

Дочь: (Петрова) Федосья Григорьевна

Мать ребёнка: Петрова Марина

Рождение ребёнка
1704

Дочь: (Петрова) Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Петрова Марина

Кирово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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