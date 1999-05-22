Затолокина (Бражкина) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1936
Дата смерти22.05.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1936
Отец: не указан
Рождение ребёнка
26.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.09.1963
Сын: Затолокин Николай Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.05.1999