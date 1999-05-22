Затолокина (Бражкина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Затолокина (Бражкина) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1936

Дата смерти

22.05.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1936

Отец: не указан

Мать: Брашкина Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
26.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.09.1963

Сын: Затолокин Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.05.1999
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