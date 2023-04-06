Кузьмина (Казакова) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.12.1922
Дата смерти14.07.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1948
Сын: Кузьмин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
24.01.1954
Дочь: Нина Александровна
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.1994