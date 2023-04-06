Кузьмина (Казакова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Казакова) Галина Ивановна

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Место рождения

Апалиха, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

01.12.1922

Дата смерти

14.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Апалиха, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.11.1948

Сын: Кузьмин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Николаевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
24.01.1954

Дочь: Нина Александровна

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Николаевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Александр Николаевич

Смерть
14.07.1994
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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