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Батраков Пантелей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батраков Петр

Мать: Батракова Соломея

Рождение ребёнка
25.12.1906 ст.

Дочь: Пихтовникова Анастасия Пантелеевна

Мать ребёнка: Батракова Анисья Фатеевна

Рождение ребёнка
03.11.1912

Дочь: Худякова Анна Пантелеевна

Мать ребёнка: Батракова Анисья Фатеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батракова Анисья Фатеевна

Смерть
Неизвестно
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