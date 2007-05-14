Батраков Пантелей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батраков Петр
Мать: Батракова Соломея
Рождение ребёнка
25.12.1906 ст.
Дочь: Пихтовникова Анастасия Пантелеевна
Мать ребёнка: Батракова Анисья Фатеевна
Рождение ребёнка
03.11.1912
Дочь: Худякова Анна Пантелеевна
Мать ребёнка: Батракова Анисья Фатеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно