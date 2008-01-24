Тюрин Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1973
Дата смерти24.01.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1973
Рождение ребёнка
19.10.2004
Сын: Тюрин Иван Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.09.2007
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
24.01.2008