Тюрин Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1973

Дата смерти

24.01.2008

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1950 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1973

Отец: Тюрин Александр Васильевич

Мать: Тюрина Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
19.10.2004

Сын: Тюрин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.09.2007

Сын: Тюрин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.01.2008
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