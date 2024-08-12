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Плешков Иван Иванович

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Место рождения

Леониха, Моркиногорская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плешков Иван Васильевич

Мать: не указана

Леониха, Моркиногорская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешкова (Корляченкова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
20.03.1928

Сын: Плешков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Плешкова (Корляченкова) Александра Васильевна

Леониха, Моркиногорская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Иванова (Плешкова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Плешкова (Корляченкова) Александра Васильевна

Леониха, Моркиногорская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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