Плешков Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плешков Иван Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1928
Мать ребёнка: Плешкова (Корляченкова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Иванова (Плешкова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Плешкова (Корляченкова) Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно