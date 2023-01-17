Спирин Никанор Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти30.01.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Спирин Тихон
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1923
Дочь: Бессонова (серёгина) Екатерина Никаноровна
Мать ребёнка: не указана
Озерна, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.07.1931
Дочь: Псарёва Вера Никаноровна
Мать ребёнка: Захарова Варвара Илларионовна
Рождение ребёнка
07.01.1933
Сын: Спирин Василий Никанорович
Мать ребёнка: Захарова Варвара Илларионовна
Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
коваль, водопроводчик з-да им. Петровского
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно (серёгина) ?
Смерть
30.01.1964
Причина смерти: Рак горла
Похороны
Неизвестно