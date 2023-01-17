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Спирин Никанор Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

30.01.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Спирин Тихон

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
17.01.1923

Дочь: Бессонова (серёгина) Екатерина Никаноровна

Мать ребёнка: не указана

Озерна, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.07.1931

Дочь: Псарёва Вера Никаноровна

Мать ребёнка: Захарова Варвара Илларионовна

Рождение ребёнка
07.01.1933

Сын: Спирин Василий Никанорович

Мать ребёнка: Захарова Варвара Илларионовна

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Варвара Илларионовна

Работа или профессия
Неизвестно
коваль, водопроводчик з-да им. Петровского
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно (серёгина) ?

Смерть
30.01.1964
Алтата, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: Рак горла
Похороны
Неизвестно
Алтата, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область
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