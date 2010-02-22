Гребенькова Резида Ринатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенькова Резида Ринатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.2010

Сын: Гребеньков Демид Артемович

Отец ребёнка: Гребеньков Артем

Рождение ребёнка
26.03.2012

Сын: Гребеньков Макар Артемович

Отец ребёнка: Гребеньков Артем

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребеньков Артем

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