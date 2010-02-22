Гребенькова Резида Ринатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.2010
Сын: Гребеньков Демид Артемович
Отец ребёнка: Гребеньков Артем
Рождение ребёнка
26.03.2012
Сын: Гребеньков Макар Артемович
Отец ребёнка: Гребеньков Артем
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гребеньков Артем