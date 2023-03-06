Заикин Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаикин Игорь

Заикин Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.12.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга Николаевна

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