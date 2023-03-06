Заикин Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга Николаевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.12.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга Николаевна