Петров Сергей Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Сергей Федосеевич

Место рождения

Кукуй, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Петров Федосей

Мать: не указана

Кукуй, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1947

Сын: Романов Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Октябрьское, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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