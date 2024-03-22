Петров Сергей Федосеевич
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Петров Федосей
Рождение ребёнка
01.01.1947
Сын: Романов Анатолий Яковлевич
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Октябрьское, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно