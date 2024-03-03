Агафья Константиновна (1 жена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Константиновна (1 жена)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Дарья Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Васильевич

Табанево, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Данило Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Васильевич

Табанево, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Сын: Василий Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Васильевич

Табанево, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Фёкла Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Васильевич

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Панфило Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Васильевич

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Артамон Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Васильевич

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Васильевич

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Васильевич

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Николай Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Васильевич

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Васильевич

Смерть
Неизвестно
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