Агафья Константиновна (1 жена)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Дарья Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Данило Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Василий Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Фёкла Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Панфило Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Артамон Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Николай Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Васильевич
Смерть
Неизвестно