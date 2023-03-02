Лопухин Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухин Митрофан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лопухин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Лопухин ?

Мать ребёнка: Лопухина Елизавета Elisabet

Рождение ребёнка
1903

Сын: Лопухин Иван

Мать ребёнка: Лопухина Елизавета Elisabet

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Лопухина Варвара

Мать ребёнка: Лопухина Елизавета Elisabet

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухина Елизавета Elisabet

Смерть
Неизвестно
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