Лопухин Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лопухин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Лопухин ?
Мать ребёнка: Лопухина Елизавета Elisabet
Рождение ребёнка
1903
Сын: Лопухин Иван
Мать ребёнка: Лопухина Елизавета Elisabet
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Лопухина Варвара
Мать ребёнка: Лопухина Елизавета Elisabet
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно