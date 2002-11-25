Борисова (Семенова) Лариса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1980
Отец: Семенов Петр Тимофеевич
Мать: Семенова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
25.11.2002
Сын: Борисов Иван Александрович
Отец ребёнка: Борисов Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Артем Александрович
Отец ребёнка: Борисов Александр Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно