Борисова (Семенова) Лариса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Семенова) Лариса Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1980

Отец: Семенов Петр Тимофеевич

Мать: Семенова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
25.11.2002

Сын: Борисов Иван Александрович

Отец ребёнка: Борисов Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Артем Александрович

Отец ребёнка: Борисов Александр Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Александр Евгеньевич

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